Generationswechsel in der Führungsmannschaft

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pülfringen wurden der Abteilungskommandant sowie sein Stellvertreter neu gewählt und ein Einsatzfahrzeug für den Standort angekündigt.

Pülfringen. „Das Jahr 2018 kann für die Abteilung Pülfringen sogar ein historisches Jahr werden. Nicht nur in personeller, sondern auch in technischer Hinsicht“, fasste Bürgermeister Ludger Krug die Ereignisse und Ankündigungen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Pülfringen zusammen. Es sei ein großer Einschnitt in die Führungsriege, der im Zuge der Neuwahlen vollzogen worden war: Nach 25 Jahren legte Armin Künzig sein Amt als Abteilungskommandant nieder.

Mit ihm zog sich auch sein Stellvertretender Abteilungskommandant Herbert Knüll nach 32 Jahren Dienstzeit aus seinem Amt zurück. Hermann Hein verließ nach 33 Jahren seinen Posten als Ausschussmitglied. Die drei wurden im Zuge ihrer Verabschiedung von Bürgermeister Krug und Hauptkommandant Thorsten Glock geehrt. Glock bedankte sich vor allem für die zuverlässige Zusammenarbeit und betonte, wie wertvoll ihr Engagement für die Gemeinde war.