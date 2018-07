„Gesangsoase“ bietet ein eindrucksvolles Konzert

Anzeige

Brehmen.Ein beeindruckendes Konzert bot das Ensemble „Klasseklassik“ unter der Leitung von Claudia Bähr. Durch den Einsatz der Mitglieder des Vokalensembles (Sopran: Daniela Rüdel, Gertraud Stumpf-Virsik, Elke Thimm, Alt: Monika Comparato, Claudia Heidrich, Sabine Steinmetz, Tenor: Christoph Gunßer, Bass: Wilfried Bauch, Paul Thimm) nicht nur als ganze Gruppe in Begleitung des Pianos, sondern auch als A-Capella-Gruppe, Trio, Duo, Solo und instrumental (Orgel, Trompete), wurde ein abwechslungsreiches Konzert geboten, das die Besucher durch mehrere Jahrhunderte Kirchenmusik führte und einen bleibenden Eindruck hinterließ. Das nächste Konzert der Gesangsoase, bei dem alle Ensembles mitwirken, findet am Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr in der Kulturkirche Unterschüpf statt. Bild: Kirchengemeinde