Gewinner wurden ermittelt

Königheim.Die Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim besteht seit 95 Jahren. Gleichzeitig kann man auf 195 Jahre Blasmusik in der Gemeinde zurückblicken. Das wird mit einem Fest und Kabarett am Freitag, 5. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, in der „Ochsenschänke“ gefeiert. Dabei dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik freuen.

Die Fränkischen Nachrichten verlosten dreimal zwei Eintrittskarten für das Musikkabarett mit den „HerzensBLECHern“. Gewonnen haben Hubert Fieger (Tauberbischofsheim), Oskar Mohr (Lauda-Königshofen) und Gudrun Schmidinger (Werbach). Herzlichen Glückwunsch.

Das Kabarett beginnt am Freitag um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.10.2018