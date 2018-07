Gute Nachricht für künftige Häuslebauer

Anzeige

Wenn alles nach Plan läuft, erhält Brehmen ein neues Baugebiet: Der Königheimer Gemeinderat brachte das beschleunigte Verfahren für den „Bebauungsplan „Im unteren Grün III“ auf den Weg.

Brehmen. „Fehlanzeige“ heißt es bei der Gemeinde Königheim, wenn sich jemand für einen Bauplatz in Brehmen interessiert. Das soll sich nun ändern, wie Bürgermeister Ludger Krug am Montagabend in der Gemeinderatssitzung im Bürgerhaus der Ortschaft betonte. Schließlich habe sich das Gremium das Ziel gesetzt, in allen Ortsteilen in Gemeindeeigentum befindliche Flächen anbieten zu können. Dabei müsse man auch an jene denken, die lieber auf der grünen Wiese und nicht im Ortskern bauen möchten.

In der Sitzung des Königheimer Gemeinderats notiert „Wie viele Fördergelder wird es für Bremen geben?“ Diese Frage stellte ein Bürger in der Sitzung des Gemeinderats, nachdem der Bürgermeister über den Förderbescheid von rund 3,17 Millionen Euro für den Hochwasserschutz in Königheim informiert hatte (wir berichteten). Bremen stehe bei dem Thema auch auf der Tagesordnung, erklärte Ludger Krug mit Blick auf geplante weitere Maßnahmen. Doch: „So weit sind wir noch nicht. Wir machen das nach Priorität.“ Keine Einwände hatte das Gremium gegen die Bildung von Haushaltsresten. Von 2017 sollen in den Etat 2018 im Verwaltungshaushalt Ausgabereste von rund 173 403 Euro übertragen werden. Im Vermögenshaushalt betragen die Einnahmereste 1,3 Millionen Euro, die Ausgabereste 785 109 Euro. Mit diesen Zahlen verband Krug eine freudige Mitteilung: Das Jahresergebnis 2017 wird deutlich besser ausfallen als die Planung.“ Bernhard Honikel forderte die Verwaltung auf, die aus 2017 noch komplett vorhandenen Haushaltsmittel für den Feldwegeunterhalt nun endlich in diesen zu investieren. Als „Schandfleck von Brehmen“ bezeichnete Bernd Frank das ehemalige Gasthaus an der Ahornstraße. Er forderte von der Gemeinde, mehr Druck auf die Verantwortlichen auszuüben, um die Versteigerung des Gebäudes voranzutreiben. Krug wies auf den in diesem Fall „sehr begrenzten Einfluss der Gemeinde“ hin. Nicht diese, sondern das Landratsamt sei in diesem Fall zuständig. Wer erhalte einen der neuen Bauplätze, wenn es für eine Parzelle mehrere Anbieter gebe? Möglich sei beispielsweise ein Losentscheid, beantwortete der Bürgermeiste die Frage eines Bürgers. Aber auch weiche Faktoren wie etwa ein „Kinderbonus“ seien als Auswahlkriterium möglich. Wie man genau verfahren werde, müsse noch festgelegt werden. Momentan könnten Bauplätze nicht reserviert werden. Moniert wurde der nach Meinung einiger Bürger schlechte Zustand der Treppe hinter dem Bürgerhaus. Auch sei die Beleuchtung in diesem Bereich nicht ausreichend. „Das schau’n wir uns mal an“, versprach der Bürgermeister – und schritt nach dem öffentlichen Teil der Sitzung gemeinsam mit Hauptamtsleiter Nico Keller und Kämmerer Joachim Köhler zur Tat. su

Allgemeines Wohngebiet

Die bisherige Planung erläuterte Edgar Kraft vom Ingenieurbüro Walter + Partner. Der Bauabschnitt „Im unteren Grün III“ soll als allgemeines Wohngebiet in Fortsetzung an das Baugebiet „Im unteren Grün II“ im Nordwesten Brehmens erschlossen werden. Die Fläche könne relativ günstig an das Straßen- sowie Wassernetz angeschlossen werden. „Das ist auch wirtschaftlich von Vorteil“, betonte Kraft.