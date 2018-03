Härtere Gangart bei „Raldy“

Anzeige

Pülfringen.Unter dem Motto „Sybille meets One Short Of A Sixpack“ traten am Samstag zwei Bands der „etwas härteren Gangart“ in „Raldy’s Wirtshaus“ in Pülfringen auf.

Zunächst trat „One Short Of A Sixpack“ mit Mitgliedern aus Stuttgart, Dittwar und Gissigheim vor die Besucher.

Mit ihrem klassisch gespielten Hardrock vermochten sie von der ersten Sekunde an zu überzeugen; die Setlist umfasste ausschließlich eigenes Material im Stil der 70er- und 80er-Jahre wie „The Voice“ oder „Jekyll And Hyde“ - mit Songs, die auf den Punkt kamen und mitrissen, hatte die Band das Publikum von der ersten Note an voll im Griff. Natürlich gab es auch eine Zugabe.