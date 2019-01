Herztod wird der Kampf angesagt

Gissigheim.In einer gemeinsamen Aktion von vielen Sponsoren, der Firma Kärcher, den DRK-Ortsvereinen aus Brehmen und Pülfringen sowie der Gemeinde Königheim wurde für jeden Königheimer Ortsteil ein öffentlicher Defibrillator angeschafft.

Die ortansässige Firma Kärcher finanzierte den Defibrillator in Gissigheim, der in der Ortsmitte bei der Bäckerei Berberich vor Weihnachten installiert wurde. Diese Geräte können von allen bedient werden. Doch trauen sich viele Leute nicht zu, die Geräte zu verwenden, doch der plötzliche Herztod lässt sich nur vermeiden, wenn wirklich jedermann helfen kann.

Das Rote Kreuz bietet deshalb Informationsveranstaltungen in den Ortsteilen an.

Die ersten Veranstaltungen in Gissigheim und Brehmen waren sehr gut besucht und das Interesse der Bürger war hoch. Die nächsten Informationsveranstaltungen des DRK finden am Dienstag, 29. Januar, in Pülfringen im Dorfgemeinschaftshaus und am Mittwoch, 30. Januar, in Königheim in der Cafeteria um 19.30 Uhr statt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019