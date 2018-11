Ihre gemeinsame Liebe gehört der Musik

Königheim.Die Musik führte sie zusammen – und noch immer spielt sie im Leben von Alois und Elisabeth Schreck, die von allen liebevoll Elli genannt wird, ebenso wie der Wein eine wichtige Rolle. Doch im Mittelpunkt steht für die Eheleute ihre Großfamilie. Mit der begeht das Paar am heutigen Donnerstag in Königheim seine goldene Hochzeit.

„In unserem Haus wird gefeiert, das gehört dazu“, sind sich Elli und Alois Schreck einig. Sie genießen aber nicht nur die Zeit im Kreise ihrer Lieben. Ihnen ist es auch wichtig, Kontakte zu Freunden und Bekannten zu pflegen und Veranstaltungen in der Ortschaft zu besuchen.

Das Leben in einer großen Familie kennen die Eheleute von Geburt an. Alois Schreck kam am 4. Juni 1943 als jüngstes der sechs Kinder von Gertrud und Valentin Schreck in Königheim zur Welt. Seine Frau Elli wurde am 23. Dezember 1943 als Tochter von Maria und Andreas Beetz in Apfelbach geboren. Sie hatte noch zwei Schwestern und zwei Brüder.

Beide besuchten in ihren Heimatgemeinden die Volksschule. Danach half sie Zuhause mit. Der Jubilar absolvierte die Landwirtschaftliche Fachschule und übernahm die elterliche Landwirtschaft, die er bis 1995 führte. Zudem arbeitete er ab 1971 bei der Standortverwaltung in Hardheim und später in Külsheim, bis er nach 36 Dienstjahren in den Ruhestand ging.

Dafür, dass Musik verbindet, sind das Schecks ein gutes Beispiel. Wie sie mit leuchtenden Augen erzählt, spielte sie damals Akkordeon und gehörte „als einzige Frau“ zur Band „Monte Carlo“. Die Gruppe suchte just zu der Zeit, als Alois Schreck mit einem Freund bei den Musikern in Apfelbach vorbeischaute, einen Trompeter. Der Königheimer, der mit 14 Jahren auf einem geliehenen Instrument mit dem Trompetenspielen angefangen hatte, wurde vom Fleck weg engagiert. Gemeinsam trat man nun an fast jedem Wochenende irgendwo in der Region auf. Aus den beiden Musikerkollegen wurde 1965 ein Paar.

Standesamtlich geheiratet haben sie am 8. November 1968 im Königheimer Rathaus. Am nächsten Tag traten Alois und Elli Schreck in der Pfarrkirche St. Martin vor den Traualtar. „Das war natürlich ein musikalischer Gottesdienst“, blicken sie gerne zurück. Und sie freuen sich sehr darüber, dass die örtliche Musik- und Feuerwehrkapelle den Jubelgottesdienst zur goldenen Hochzeit mitgestalten wird.

„Schon der Spaß an der Musik allein ist etwas Schönes“, ist das Paar sich einig. Entsprechend konnte sich Alois Schreck bei seinem großen Engagement für die örtliche Musikkapelle und den Blasmusikverband Tauber – Odenwald – Bauland stets auf die Unterstützung seiner Frau verlassen. Das galt auch für sein Wirken als Aufsichtsratsmitglied der Winzergenossenschaft Reicholzheim und der Becksteiner Winzer eG sowie als Ortsobmann des Badischen Weinbauverbands. Noch immer ist er aktiver Winzer und betreibt den Weinverkauf der WG Beckstein in Königheim.

Für seine Verdienste wurde Schreck 1983 mit der Landesehrennadel und 2003 mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbands ausgezeichnet. Der Bund Deutscher Blasmusikverbände verlieh dem Trompeter, der heute noch in der Königheimer „Ü40“-Kapelle mitspielt, für 50 Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Gold.

Elli Schreck hat sich nach ihrem Umzug nach Königheim ebenfalls ein musikalisches Hobby gewählt: Seit Jahrzehnten singt sie mit Begeisterung im Kirchenchor Sopran.

Gemeinsam genießt es das Paar, das bis zu deren Auflösung in der Königheimer Volkstanzgruppe mitgetanzt hat, Zeit mit den Kindern und den Enkeln zu verbringen. Gerne hören sie auch Musik. Schon jetzt freuen sich die Schrecks auf das „familieneigene Konzert“ an Weihnachten. Ihr größter Wunsch ist es, „dass sie und ihre ganze Familie gesund bleiben“.

Ihren heutigen Ehrentag feiern Elli und Alois Schreck mit ihren fünf Töchtern, deren Partnern sowie acht Enkel. Auch die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen gerne an. su

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018