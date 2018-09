In der Zwickmühle

In der Haut der Königheimer Gemeinderäte wollten am Montag sicher viele nicht stecken, als es um die Entscheidung über die Zukunft des einstigen Bahnhofgebäudes ging. Denn eigentlich hatten die Mandatsträger nur die Wahl zwischen „Pest und Cholera“. Diese Redensart bringt die Zwickmühle, in der das Gremium seit einigen Monaten in dieser Angelegenheit sitzt, auf den Punkt. Denn allen Beteiligten, sprich den Nutzern auf der einen und der Gemeinde auf der anderen Seite, kann man es in dem Fall nicht recht machen.

Hätten die Räte sich erneut dazu durchgerungen, vorerst alles beim Alten zu lassen, wäre die Begeisterung der Vereinsmitglieder garantiert gewesen. Das hätte aber wiederum bedeutet, dass sich in Sachen Gebäudemanagement gemeindeeigener Liegenschaften weiter nichts tut. Und das, obwohl die Kommune finanziell wahrlich nicht auf Rosen gebettet ist und angesichts der anstehenden Großprojekte sich Investitionen in das alte Bahnhofsgebäude in nächster Zeit nicht leisten kann.

Mit dem Beschluss zum Abriss hat man sich also den monetären Zwängen gebeugt – und damit den Gebäudenutzern das Problem zugeschoben. Unabhängig davon, ob sich diese eine neue Unterkunft oder Lagerflächen überhaupt leisten können, ist für sie die Krux, dass sie solche erst einmal finden müssen.

Aber hier können die Kommune sowie die Gemeinderäte eingreifen und so die Wogen wieder etwas glätten, indem sie mit Betroffenen gemeinsam nach neuen Räumen suchen. Vielleicht findet sich dabei ja auch ein Gebäude im kommunalen Bestand, in das kein oder nur sehr wenig Geld zum Erhalt investiert werden muss.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018