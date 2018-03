In ihrer Heimatgemeinde kennt sie so gut wie jeder

Anzeige

Das Schafkopfen ist eine Leidenschaft von Emma Achstetter. Einmal in der Woche wird bei ihr zuhause gekartelt. „Wenn der vierte Mann fehlt, spielen wir Rommé“, erzählt sie lächelnd. Zu ihrer guten Laune beigetragen haben auch das für gestern Abend angekündigte Geburtstagsständchen des Königheimer Musikvereins und das später vorgesehene Schafkopfspiel, zu dem auch ein Sohn von außerhalb erwartet wurde. Gern gesehener Gast ist „die Emma“, wie sie in Königheim genannt wird, im örtlichen Altersheim St. Josef, das ihr am Herzen liegt. Und dennoch gibt sie zu: Nach Besuchen „bin ich jedes Mal froh, dass ich wieder heim in mein eigenes Reich gehen darf. Ich bin Gott dankbar für jeden Tag, an dem ich mit klarem Verstand aufstehen kann.“

Auch wenn ihr das Laufen schwerfällt und sie mehrmals in der Woche zur Dialyse muss, pflegt Emma Achstetter ein paar Hobbys. So strickt sie mit Begeisterung Schühchen für Babys und dazu die passenden „Stäucherli“ im Miniformat. Die Handstulpen – natürlich in passender Größe – haben auch schon Pfarrer Lang an kalten Tagen gute Dienste geleistet, bestätigt er.

Nicht wegzudenken sind bei besonderen Anlässen im Hause Ach-stetter die Hippen. „Freilich“ habe sie diese auch zu ihrem Geburtstag gebacken, erzählt die Seniorin. Genau gesagt waren es 140 Stück der süßen Nascherei. Bald startet sie wieder die Produktion, diesmal für die Kommunionfeier des ältesten ihrer neun Urenkel.

Mit ihrem Mann Franz, den sie 1949 geheiratet hat und der 1989 gestorben ist, hat die Jubilarin neben Tochter Margret, die mit ihr im Haus lebt, fünf Söhne. Zur Familie gehören außerdem zwölf Enkel und neun Urenkel.

Emma Achstetter mag ihr Leben in Königheim. Obwohl sie „eine halbe Gissigheimerin“ sei – ihre Mutter ist dort geboren, möchte sie „nirgendwo anders wohnen“, betont sie im Brustton der Überzeugung.

Heute wird ihr besonderer Ehrentag mit der ganzen Familie gefeiert. Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. su

