Interessante Krippenfahrt

Main-Tauber-Kreis.Der Verband, Bildung und Erziehung Hohenlohe-Franken bietet zu Beginn des neuen Jahres für seine Pensionäre eine Krippenfahrt an. So kamen wieder ehemalige Lehrer und Angehörige in der Königheimer St. Martinskirche zusammen. Hier begrüßte Robert Weniger sie, wobei er auf die Tradition dieser Krippenfahrten unter der fachkundigen Leitung von Hubertus Daniel (Uissigheim) verwies. Ortspfarrer Franz Lang begleitete die Rundfahrt begleitete und trug zu den einzelnen Krippen Ergänzendes bei.

Da die Krippenfahrten schon immer meditativen Charakter aufwiesen, gestaltete man diese nach intensiver Betrachtung der Krippen in den jeweiligen Kirchen mit besinnlichen Texten und Liedern. Robert und Hedwig Weniger gaben vor der Krippe in Königheim sowie Edgar und Rosemarie Münch vor den Krippen der Kirche St. Kilian in Pülfringen und der Kirche Peter und Paul in Gissigheim Gedanken über den Sinn von Weihnachten mit auf den Weg. Auch über Baustil und Alter der Gotteshäuser gab es einige Fakten zu berichten. emü

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019