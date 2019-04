Jubiläumskonzert in der Wandelhalle

Bad Mergentheim/Pülfringen.In der Wandelhalle Bad Mergentheim steht am Sonntag, 14. April, 10.30 Uhr, ein Jubiläumskonzert an: Durch ihren frischen und fröhlichen Musikstil sind die Musiker des Musikvereins Pülfringen weithin bekannt. Mit einem besonderen Konzert wollen die Pülfringer den 100. Geburtstag des Vereines feiern und ein buntes Programm präsentieren. Viele begeisternde und mitreißende Stücke werden unter der Leitung von Marcus Greim zu hören sein. Eine unterhaltsame und informative Moderation wird den Vormittag zusätzlich bereichern. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung in der Großen Kreisstadt ist frei. Bild: Manuel Haas

