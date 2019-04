„Kaisers Salonorchester“ tritt auf

Gissigheim.Das „Kaisers Salonorchester“ lässt das Dorfgemeinschaftshaus zum Ballsaal der 1930er Jahre werden. Viele kennen noch die Schlager aus der Zeit zwischen den Weltkriegen – den Komponisten Will Glahé oder die Sänger Heinz Rühmann, Zarah Leander. Der Musikverein Gissigheim lädt am heutigen Samstag zu einem Tanz- und Unterhaltungsabend mit „Kaisers Salonorchester“ im Stil der 1930er Jahre ein. In Bischofsgün war in den 1930er Jahren im Café-Konditorei „Kaiser“ sonntags Tanz, ein Salonorchester spielte für die elegant gekleideten Gäste Foxtrott, Walzer oder Swing. Der damalige Inhaber Georg Kaiser vererbte mit seiner Konditorei auch einen großen Fundus an Originalnoten. Sein Urenkel Jeremias Kaiser lässt diese Tradition wieder aufleben. Seine Mitmusiker lernte er alle beim Studium in Erlangen kennen, so auch den Gissigheimer Schlagzeuger Julian Rapp. Entstanden ist im Jahre 2016 schließlich das „Kaisers Salonorchester“. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr. Eintrittskarten für das Konzert gibt es an der Abendkasse. Eine Garderobe im Stil der Zeit ist willkommen. Bild: Salonorchester

