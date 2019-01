Karlheinz Riehle spendete schon 100 Mal

Sie spenden ihr Blut, um anderen Menschen zu helfen. Für ihr selbstloses Engagement wurden die Frauen und Männer in der Sitzung des Königheimer Gemeinderats ausgezeichnet.

Königheim. Mehrfach-Blutspender auszeichnen zu dürfen, sei für ihn eine ganz besondere Ehre, betonte Bürgermeister Ludger Krug am Montagabend im Rathaus. Denn „wer Blut spendet, der rettet Leben“ und erweise unbekannten Menschen einen großen Dienst.

Angesichts des großen und stetig steigenden Bedarfs an Blutspenden in Deutschland freute sich der Redner, dass viele Bürger der Gemeinde dazu beitragen, diesen unentgeltlich und ohne Ansehen des Empfängers zu decken. Schließlich „ist Blut durch nichts nicht zu ersetzen“. Da jeder in die Lage kommen könne, dass er eine Blutspende benötigt, appellierte der Bürgermeister an alle Bürger, sich als Spender zu engagieren.

Anerkennung sprach Krug auch den Helfern der DRK-Ortsvereine aus, welche die Aktionen organisieren und die Blutspender betreuen. Über die Worte seines Vorredners und vor allem die öffentliche Würdigung der Spender freute sich Bernd Frank. Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Brehmen zeichnete diese später auch im Namen des Pülfringer Ortsvereins gemeinsam mit Krug aus. Letzterer las stellvertretend für alle Geehrten die Urkunde vor, die er an den „Blutspenderkönig des heutigen Abends“, Karlheinz Riehle, überreichte. Der Königheimer wurde für 100-maliges Spenden ausgezeichnet.

Einstimmig vergaben die Gemeinderäte anschließend die Arbeiten für die Stahlwasserbauarbeiten sowie die Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR) für den Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens in Königheim zum Preis von rund 391 339 Euro brutto an die Firma Stahlwasserbau Beeskow aus Brandeburg. „Wir mussten zu unserem Bedauern feststellen, dass das günstigste Angebot zirka 47 000 Euro über den Berechnungen unseres Ingenieurbüros liegt“, bekannte Krug. Da man jedoch für das im Dezember vergebene Gewerk 1 weniger als veranschlagt zahlen müsse (die FN berichteten), „ist das nun vertretbar“. Zudem habe das Ingenieurbüro bestätigt, dass die Firma aus Beeskow zuverlässig sei und über gute Referenzen verfüge. Bei der GmbH handele es sich um einen der größten Stahlwasserbauer in Deutschland.

Wenn Firmen so weit nach Königheim anreisen müssen, sei er generell skeptisch, bekannte Bernhard Honikel (CDU). Aber es gelte: „Der Günstigste erhält den Zuschlag.“

Thomas Berthold (Bürgerliste) hätte es begrüßt, „wenn man zuvor sehen würde, was man genau vergibt“. Der Bürgermeister verwies darauf, dass der Großteil der Maßnahme (bislang 13,245 Millionen Euro) im Dezember vergeben worden sei. Beim zweiten Gewerk gehe es nun um das Sperrwerk im Damm und um dessen Steuerung. Was noch fehle, seien der Abbruch des alten Sportheims und ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Nachdem Bernhard Honikel auf Aussagen von Grundstücksbesitzern verwiesen hatte, dass diese noch keine Verträge zum Verkauf der für den Hochwasserschutz benötigten Areale unterzeichnet hätten, betonte Krug: „Die Flächen für den Damm sind gesichert.“

Keine Einwände hatte das Gremium gegen zwei Baugesuche. Ein Antrag zum Bau einer Gülle-Veredlungsanlage in Gissigheim wurde zurückgestellt. Wie der Bürgermeister erklärte, gebe es dazu noch „Abstimmungsbedarf mit dem Landratsamt“.

Christof Fischer machte darauf aufmerksam, dass sich auf zwei Wegen des Königheimer Friedhofs die Platten abgesenkt haben und eine Stolperfalle bilden. Der Rathaus-Chef versprach Abhilfe: „Die Pflastersteine sitzen schon im Bauhof.“

Wie andere Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis Fördermittel des Landes für die Feldwegesanierung zu beantragen, regte Bernhard Honikel an. Nachdem Krug auf die „lächerliche Förderquote von zehn Prozent“ aufmerksam gemacht hatte, verwies er auf die mittlerweile im gemeindeeigenen Etat angesammelten Haushaltsreste. Dadurch sei es möglich, in diesem Jahr ein „größeres Volumen“ bei der Feldwegsanierung einzuplanen.

