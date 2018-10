Kinder machten Apfelsaft

Gissigheim.Die Kinder des Kindergartens St. Raphael sammelten vielfältige Erfahrungen rund um das Thema „Äpfel“. Natürlich durfte der Besuch auf der Streuobstwiese des Obst-und Gartenbauvereins Gissigheim nicht fehlen. Zu jeder Jahreszeit ist die Obstwiese ein beliebtes Ziel bei Spaziergängen. Hier gibt es für die Kinder immer etwas zu Entdecken und spielerisch erleben die Kinder das Wachstum von der Blüte bis zu den Äpfeln, die sie natürlich auch probieren durften.

An diesem Tag durften die Kinder mit Udo Lorenz aus den Äpfeln Saft pressen. Mit seiner Hilfe schüttelten die Kinder die Äpfel vom Baum, sammelten sie auf und gaben sie in eine Wanne mit Wasser. Nach dem Waschen wurden sie zerkleinert und durch den Muser gelassen. Die Apfelmasse durften die Kinder in die Saftpresse füllen und mit vereinten Kräften den Apfelsaft herauspressen.

Natürlich wurde der leckere Saft auch gleich verkostet. Der ist aber lecker erklärten die Kinder einstimmig. Nachdem sich die Kinder mit einem Picknick und Saft stärken konnten bedankten sie sich noch mit einem Lied bei Udo Lorenz vom Obst -und Gartenbauverein und traten den Heimweg an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018