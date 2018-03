Anzeige

Gissigheim.Der Musikverein Gissigheim veranstaltet am Sonntag, 25. März, um 18 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Gissigheim. Die Musiker freuen sich darauf, ihren Gästen in der guten Akustik der Hallenkirche ein abwechslungsreiches musikalisches Programm zu präsentieren, das Dirigent Julius Geiger zusammengestellt hat. Der Eintritt ist frei. Bild: Michaele Rapp