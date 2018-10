Klassischer Rock und moderne Songs

PÜlfringen.Freunde des klassischen Rock kommen am Samstag, 20. Oktober, ab 20.30 Uhr in Raldys Wirtshaus in Pülfringen voll auf ihre Kosten, wenn die Band „The Great Lakes“ spielt.

Fünf Jungs aus dem Main-Spessart-Kreis gründeten 2005 die Band. Ihr Motto „Great Songs, great Band – great Rock’n’Roll“ haben sie seitdem verinnerlicht. Sven Hofmann, Till Langhorst, Bruno Lauruschkus, Jochen Thoma und Volker Thoma haben jahrelange Erfahrungen. Schon vor der Gründung der Band konnte man die Vorlieben der Musiker für harten Bluesrock aus den 70er Jahren erkennen. Doch erst mit „Great Lakes“ setzten sie ihre Vorstellungen um: Harter, gitarrenlastiger, bluesiger Rock, der darauf brennt, auf die Bühne gelassen zu werden, vorgetragen mit großer Stimme – Songs von AC/DC, Thin Lizzy, Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith oder Jimi Hendrix.

Die alten Klassiker mischen die Musiker gekonnt mit neueren Stücken. Zusätzlich lockern sie ihre Rockshow auch mit akustischen Nummern auf und so können sich die Konzertgäste auf einen kurzweilgen und abwechlungsreichen Abend mit toller Musik freuen. rw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018