Königheim ist neuer DFB-Stützpunkt

Königheim löst Unterbalbach als DFB-Stützpunkt im Fußballkreis Tauberbischofsheim ab.

Königheim. Der DFB-Stützpunktkoordinator Markus Schmid und zwei Auswahltrainer des Fußballkreises Tauberbischofsheim besichtigten das Sportheim und den Sportplatz beim SV 1946 Königheim . Anschließend wurde die gemeinsame Vereinbarung getroffen, dass Königheim der neue DFB-Stützpunkt im Fußballkreis Tauberbischofsheim wird. Durch diesen Stützpunktwechsel tritt Königheim die Nachfolge von der DJK Unterbalbach an. Schmid dankte in diesem Zusammenhang Unterbalbach für über 15 Jahre, die sie den Stützpunkt beheimatet haben.

Damit wird Königheim im Bereich des Badischen Fußballverbandes einer von elf DFB-Stützpunkten, an denen insgesamt 27 Trainer arbeiten. Aktuell genießen über 400 Jugendliche das Privileg einer zusätzlichen Trainingseinheit an einem dieser DFB-Stützpunkt im Badischen Fußball Verband. Die Trainingseinheiten in Königheim finden weiterhin, jeden Montag von 17.30 bis 19 Uhr (für Auswahlspieler des Jahrgangs U11/U12) und von 19 bis 20:30 Uhr (für Auswahlspieler des Jahrgangs U13/U14) auf dem Sportplatz statt.

Schmid lobte den bisherigen Austausch mit dem neuen Stützpunktverein, der sehr harmonisch und schnell verlief. Er blickt der Zukunft im Fußballkreis Tauberbischofsheim weiterhin entspannt entgegen und hat diesbezüglich ein prima Gefühl. Die Bedingungen in Königheim sind laut seiner Aussage nahezu optimal und die Verantwortlichen Entscheidungsträger sind sehr zuverlässig, was ihn auf eine langjährige und freundschaftliche Partnerschaft zwischen dem DFB und dem SV Königheim hoffen lässt.

Michael Berthold, Vorsitzender Sport beim SV Königheim, freut sich ebenfalls über das entgegengebrachte Vertrauen vom DFB und bedankt sich bei seinen Vorstandskollegen für die schnelle Entscheidungsfindung und beim Platzwart Michael Faulhaber und seinem Team, die für die guten Platzbedingungen sorgen. Berthold hofft, dass der SV Königheim den Auswahlspielern und Stützpunkttrainern eine „zweite Heimat“ bieten kann und sich alle beim SVK wohlfühlen.

Die DFB-Auswahltrainer Peter Fischer, Mehmet Pehlivan, Michael Hoffmann (TW-Trainer) und Hans Kastner haben geplant, das Training nach den Sommerferien am Montag, 10. September, in Königheim wieder aufzunehmen. Die entsprechenden Spieler werden diesbezüglich aber noch mal gesondert informiert.

Alle die bei den Auswahltrainingseinheiten zuschauen wollen, können dies gerne tun.

Das DFB-Talentförderprogramm mit seinen 366 Stützpunkten in ganz Deutschland ist ein weltweit einzigartiges Nachwuchskonzept. Bundesweit werden rund 14 000 Spielerinnen und Spieler im Alter von zehn bis 15 Jahren von über 1000 qualifizierten Honorartrainern zusätzlich zum Vereinstraining jeweils montags trainiert.

Die Devise lautet, dass jedes Talent durch das engmaschige geografische Netz der Stützpunkte gefunden und optimal trainiert werden soll.

Das Training selbst ist spielnah aufgebaut, enthält vorwiegend technische Schwerpunkte und ist auf das einzelne Talent und dessen Entwicklung ausgerichtet. Eine hohe Trainingsqualität wird durch die hohe Qualifizierungsstufe der Trainer (mind. Elite-Jugend-Lizenz) garantiert.

