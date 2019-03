Das kann sich sehen und hören lassen: Mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm startet die Aktion Kunst und Kultur in das neue Jahr.

Brehmen. Es gibt Musik und vielfältige Veranstaltungen bei der Aktion Kunst und Kultur, kurz Akku. Den Auftakt macht am Samstag, 13. April, um 20 Uhr der evangelische Pfarrer, dialektische Songkünstler und Mundart-Lyriker Wolfgang Buck mit seinem neuen Programm „Des Gwärch & des Meer“. Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, witzigen Feinheiten und alle, die seine wunderbar humorvollen und tiefgründigen Songs schon immer lieben, aber auch alle, die bisher noch nie die Gelegenheit hatten Wolfgang Buck zu hören, kommen hier auf ihre Kosten.

Black Velvet, die Kult- und Irish-Folk Band, gastiert am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr in Brehmen. Die weit über die Region hinaus bekannte Band schafft es im Handumdrehen, das Publikum zum Mitmachen zu bewegen. Die vier Jungs verwandeln mit ihren Jigs, Reels, Polkas und Balladen jeden Saal in einen irischen Pub. Guiness aus dem Fass und kleine Leckereien aus der Bürgerhausküche wollen wieder dazu beitragen, das irische Gefühl spürbar zu machen.

Am Samstag, 28. September, wird es ab 20 Uhr Kabarett geben. Eingeladen sind die „Helden“ des Totalen Bamberger Kabaretts. In ihrem neuen Programm „Die Zeit ist reif für Helden“ kämpfen sie in ihrer neuesten Mission gegen gefakte News, gefühlte Wahrheiten und gezielte Verwirrung. Mit ihrer wahnwitzigen Mischung aus furiosen Sketchen und bissigen Songs reißt das fränkische „Driemdiem“ das Publikum mit.

Den Abschluss bildet der Brehmer „Kerwe-Kaffee“ im Bürgerhaus. Im Rahmen der Kerwe bietet die Aktion Kunst und Kultur am Sonntag, 20. Oktober, ab 14 Uhr Kaffee, Kuchen und Vesper an.

