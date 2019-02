Leistungsabzeichen in Bronze für Luis Knörzer

Pülfringen.Gut aufgestellt zeigte sich der Musikverein Pülfringen bei seiner Jahreshauptversammlung am Samstag im Gasthaus „Zur Linde“. Dabei wurde Jungmusiker Luis Knörzer mit dem Leistungsabzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Gute Stimmung

Nach dem Eröffnungsstück „Neue Welt“ erinnerte Vorsitzender Thomas Knörzer an einige musikalische Höhepunkte. Carmen Fahrmeier schilderte im Tätigkeitsbericht detailliert die Ereignisse seit der letztjährigen Versammlung. Die Besonderheiten der 22 Auftritte, 50 Proben, elf Sitzungen und vielen weiteren Veranstaltungen wurden dabei so informativ beschrieben, dass die gute Stimmung deutlich herauszuhören war.

Jugendleiterin Sandra Waltert, die mit Daniela Pohl die Jungmusiker betreut, bedauerte, dass es nur wenige Neuzugänge gegeben habe. Nur wenige Kinder nehmen zurzeit die Angebote zur Musikausbildung an. Mit neuen Ideen sollen wieder mehr Mädchen und Jungen motiviert werden, die Freude an der Musik zu entdecken.

Katja Fahrmeier stellte die Arbeit des Musikbeirats vor, der die Planungsaufgaben zu musikalischen Themen übernimmt und somit zur Entlastung des Vorstands beiträgt.

Über die Finanzsituation informierte Kassier Stefan Haas, der dem Verein eine solide Grundlage attestierte. Hans Popp und Erhard Herberich, die die Buchhaltung geprüft haben, bescheinigten eine hervorragende Kassenführung. Die Mitglieder erteilten dem gesamten Vorstand Entlastung.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden folgende Ämter bestätigt beziehungsweise neu besetzt: stellvertretende Vorsitzende: Tobias Glock und Siegfried Baumann; Kassenwart: Marcel Horn (bislang Stefan Haas); zweite Jugendleiterin: Daniela Pohl; Notenwart: nicht besetzt (Aufgaben werden von Sandra Waltert und Daniela Pohl übernommen); Beisitzer aktiv: Simon Baumann, Anja Schäfer und Christoph Honikel; Beisitzer passiv: Astrid Künzig-May; Kassenprüfer: Hans Popp und Erhard Herberich.

Zum Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ (siehe Infobox) wurden der Präsident des Blasmusikverbands Tauber-Odenwald-Bauland, Herbert Münkel, und dessen Stellvertreter Alois Schreck begrüßt. Letzter hat auch den Vorsitz des Bezirks links der Tauber inne.

Als Probenfleißigste wurde Sandra Waltert gewürdigt. Aus dem Vorstand verabschiedete man Hanna Knörzer und Stefan Haas.

Satzung geändert

Vorsitzender Thomas Knörzer stellte im Anschluss den Entwurf der Satzungsneufassung vor, der in erster Linie den Datenschutzrichtlinien genügen wird. Diese wurde von den Mitgliedern einstimmig beschlossen, wodurch nun der aktuellen Rechtslage entsprochen wird.

In seinem Ausblick wies der Vorsitzende auf das Konzert zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins am 30. März hin, welches zusammen mit den Musikfreunden aus Gissigheim gestaltet wird. In der Wandelhalle Bad Mergentheim findet am 14. April eine Matinee statt.

Im Jubiläumsjahr des Musikvereins Pülfringen soll das „Wieschedolfescht“ am Wochenende nach Fronleichnam zu einem besonderen Ereignis werden.

Die Vorbereitungen und der Kartenverkauf (unter Telefon 09340/929220) für die „Große Nacht der Blasmusik“ am 5. Oktober in Königheim laufen auf Hochtouren. Der „Blechhaufen“, eine bekannte Kapelle aus Tirol, wird nach dem Auftritt der „Fröhlichen Dorfmusikanten“ für Stimmung sorgen.

Abschließend dankte Vorsitzender Tomas Knörzer allen Förderern des Vereines für die Unterstützung über viele Jahre. Die Aktiven spielten dann noch einige Lieder aus dem aktuellen Programm der Kapelle. mv

