Lieder für das Herz und die Seele

Neben vielen englischen und weniger deutschen Songs sang die ursprünglich aus Norwegen stammende June Lieder in drei weiteren Sprachen. Ein Gute-Nacht-Lied in ihrer Muttersprache, Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“ auf Schwedisch sowie einen französischen Song.

In einem der letzten Stücke „Wonderful tonight“ setzte der „Jimi Hendrix aus dem Taubertal“ – wie Leo zu Beginn von Hartmann vorgestellt wurde – gekonnt seine E-Gitarre in Szene.

Bekannte Lieder wie „The Rose“, „Super Trouper“, „Have you ever seen the rain“, „Hallelujah“, „I’m sailing“, „Yesterday“, und „Stand by me“ wurden vom Publikum mitgesummt oder mitgesungen. In andächtiger Zuhörerlaune ließen sich an diesem Abend im Gissigheimer Schlosshof rund 200 Gäste sowohl von Junes lieblicher Stimme als auch von Leos einfühlsamen Gitarrenspiel verzaubern. rera

