Mac Frayman in Pülfringen

Pülfringen.Der Singer und Songwriter Mac Frayman ist am morgigen Samstag in Raldys Wirtshaus zu Gast. Das Gitarrenspiel des Künstlers repräsentiert den einzigartigen „Mac-Style“, der durch die außergewöhnliche und ausgefeilte Spieltechnik unvergleichbar ist. So eigen und selbstbewusst wie er Gitarre und Mundharmonika benutzt, klingt auch seine Stimme. Fraymans Konzerte sind immer individuell, werden auf jedes Publikum spontan vor Ort abgestimmt. Und er hat für jede Vorliebe etwas dabei: Vertraute Coversongs in neuem Arrangement, nach Ferne klingende Instrumentalstücke, und eigene Songs. Am Samstag, 3. November, herrscht im Rahmen einer „Irish-Party“ die ideale Atmosphäre, um einzutauchen und sich in Fraymans Bann ziehen zu lassen. Der Eintritt ist frei. Bild: Frayman

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.11.2018