Mehrere hundert Quadratmeter brannten

Noch mal Glück gehabt: Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute war der Brand eines Feldes am Montag bei Königheim schnell unter Kontrolle. Harald Fingerhut (hut)

Die derzeitige Trockenheit birgt eine große Brandgefahr in Flur und Wald. Der Brand eines Feldes am Montag in Königheim belegt dies.

Königheim/Main-Tauber-Kreis. Die Notrufe gingen am Montag kurz vor 15 Uhr ein, in denen gemeldet wurde, dass ein Feld zwischen Königheim und Tauberbischofsheim, rund 300 Meter nördlich der Bundesstraße 27, brenne.

Landwirte halfen

Vor Ort

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3941 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.07.2018