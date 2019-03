Mit Zuversicht geht es in die heiße Phase des Wahlkampfs

Königheim.Zur Aufstellung ihrer Kandidaten für die Kommunalwahlen trafen sich die Mitglieder des FDP-Kreisverbandes in Königheim. Der Vorsitzende Benjamin Denzer dankte allen Bewerbern, die sich bereiterklärt haben, bei der Kreistagswahl ihren Hut in den Ring zu werfen.

Es klinge zwar banal und dennoch sei richtig, dass die Demokratie vom Mitmachen lebe. Sich lediglich über „die Politik“ zu beschweren, sei nicht zuletzt in der heutigen, schnelllebigen Zeit äußert weit verbreitet. Auf der anderen Seite erlebe man täglich, wie sich Partikularinteressen lautstark Gehör verschafften und beispielsweise über die „sozialen Netzwerke“ den Eindruck erweckten, als agierten sie im Namen aller Bürger, so Denzer weiter.

Auf keiner anderen politischen Ebene sei der Einfluss der Bevölkerung auf Entscheidungen, die ihr tägliches Leben beträfen, so direkt, wie bei der Kommunalwahl. Sich für eine Kandidatur um einen Sitz im Kreistag zu bewerben, erfordere Mut, eine Portion Tatkraft und die Bereitschaft, dicke Bretter zu bohren, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. „Sie alle setzen mit ihrer Kandidatur ein deutliches Zeichen, sich aktiv für unsere Heimat und unseren Landkreis einsetzen zu wollen“, so Denzers.

Die beiden Kreisräte Dr. Barbara Baier aus Weikersheim und Albrecht Rudolf aus Werbach treten wieder zu Wahl an. Kreisrat Rudolf lobte das konstruktive Miteinander zwischen den Mitgliedern des Kreisverbandes und den kommunalen Mandatsträgern. Man habe mit Erfolg versucht, eigene Akzente im Kreistag zu setzen. Als Beispiel nannte er die Themen Kreishalt und Finanzen sowie die Kreisberufsschulen. Es sei erfreulich, dass man kreisweit in allen Wahlbezirken mit jeweils starken Listen antrete. Besonders hervorzuheben sei auch der Fakt, dass so viele Frauen wie noch nie und junge Bürger kandidierten.

Der Geschäftsführer des Kreisverbandes Ingo Brudereck, verwies auf die inhaltlichen Schwerpunkte. Die FDP stehe für solide Kreisfinanzen und möchte den Ausbau der digitalen, sowie der Verkehrsinfrastruktur voranbringen. Weiterhin wolle man ein Augenmerk auf den Erhalt eines leistungsfähigen Gesundheitssystems vor Ort und Schutz der heimischen Kulturlandschaft legen. Dazu gehöre es auch, die Region vor einem weiteren Ausbau unrentabler und aus Umweltschutzgesichtspunkten widersinniger Windkraftanlagen zu schützen. Ferner gab Brudereck bekannt, dass man für die Kommunalwahl verstärkt auf Sozialen Medien setze.

Die Wahlen in den einzelnen Kreistagswahlbezirken ergaben dann folgendes Ergebnis. Wahlkreis 1 – Wertheim: 1. Susanne Löffler, 2., André Henrich, 3. Dr. . U. Frank Schumann. Wahlkreis 2 – Freudenberg-Külsheim-Werbach: 1. Albrecht Rudolf, 2. Maria Höfling, 3. Emil Baunach alle aus Werbach. Wahlkreis 3 – Tauberbischofsheim- Großrinderfeld-Königsheim: 1. Birgit Schmidt aus Königheim, 2. Ingo Brudereck, 3 Kurt Breitenstein, 4. Christoph Johne, 5. Jürgen Illek, aus Tauberbischofsheim. Wahlkreis 4 – Lauda Königshofen: 1. Dr. Stefan Müller-Reiter, 2. Luisa Jouaux, 3. Axel Bauer, 4. Fatih Icli, alle aus Lauda-Königshofen. Wahlkreis 5 – Boxberg, Grünsfeld, Ahorn, Assamstadt, Wittighausen: 1. Benjamin Denzer aus Tauberbischofsheim, 2. Edgar Müller aus Schillingstadt. Wahlkreis 6 – Bad Mergentheim: 1. Professor Dr. Dr. Hans-Werner Springorum, 2. Artur Schmidt, 3. Professor Dr. Matthias Knauff, 4. Norbert Patzner, 5. Rolf Hammer, alle Bad Mergentheim. Wahlkreis 7 – Creglingen, Igersheim, Niederstetten und Weikersheim: 1. Jürgen Vossler, 2. Dr. Barbara Baier, 3. Andrea Deeg, 4. Karin Schild, 5. Markus Wilbur, 6. Jürgen Koch, alle aus Weikersheim. fdp

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019