Nachwuchswerbung im Fokus

Kassierer Bernhard Horn berichtete detailliert über die stabile Finanzlage.

Bürgermeister Ludger Krug fungierte als Kassenprüfer. Die anschließende Entlastung, erfolgte einstimmig. Krug gab einen kurzen Einblick in die Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Feuerwehrbedarfsplans. So wurden bereits damit begonnen, neue Einsatzjacken zu beschaffen. Er stellte fest, dass die in den nächsten Jahren nötigen Investitionen in die Feuerwehr auch eine große Belastung für die Gemeinde sein werden. Der Bürgermeister lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Ortsteilen Königheim und Gissigheim. Zum Schluss schnitt er noch das Thema Jugendfeuerwehr an. Hier müsse weiter daran gearbeitet werden, neue Jugendliche zu begeistern.

Hauptkommandant Glock lobte die Arbeit der Arbeitsgruppen, die sich in Pülfringen um die Erweiterung des Gerätehauses und am Standort Königheim/Gissigheim um die Ersatzbeschaffung des LF 8 kümmern. Dies sei keine Selbstverständlichkeit und eine große Belastung, die zum normalen Lebensalltag noch hinzukomme.

Bei den anschließenden Beförderungen, wurde Manuel Faulhaber zum Oberfeuerwehrmann befördert. Geehrt wurden Bernhard Ballweg, Werner Fiederlein, Bernhard Horn und Kilian Schneider für jeweils 40-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Karlheinz Köhler konnte auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken, Erwin Bartholme und Hans Rückert auf jeweils 60 Jahre. Mit Fabian Bauer und Jonas Martin konnten zwei neue Mitglieder per Handschlag in die aktive Wehr aufgenommen werden.Abschließend wies Abteilungskommandant Zugelder, noch auf das geplante Helferfest, das Maibaumstellen, sowie den Kameradschaftsabend. ffwk

