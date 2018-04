Natur beim Erwachen erlebt

Anzeige

Sei es die minutenlange Beobachtung einer Feldlerche beim Singflug, oder ein Zaunkönig, der sich der Spitze eines Busches in seiner ganzen winzigen Pracht präsentierte. Zum Ende der naturkundlichen Wanderung bekamen die Brehmer Bürger noch einen Rotmilan zu sehen, was die Veranstaltung insgesamt abrundete.

Stärkung, in Form eines (zweiten) Frühstücks, holten sich die Teilnehmer im Anschluss an die Wanderung im Brehmer Schulhaus. Das Angebot wurde von vielen Teilnehmern und Bürgern stark frequentiert. Hier konnte man sich gemütlich über das eben Gesehene und Erlebte austauschen. Frisch gestärkt und vollgepackt mit neuem Wissen stand dem Start in den Sonntag nichts mehr im Wege.

Ein besonderes Lob ging an die Experten der Nabu-Gruppe Lauda, Heidi Daub und Michael Salomon, dass sie ihr Wissen und ihre Leidenschaft mit den Bürgern geteilt haben und ihnen somit einen tollen Sonntagmorgen beschert haben. chb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018