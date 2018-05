Nicht nur Musik verbindet die Freunde

Anzeige

Freundschaft überwindet alle Grenzen, besagt eine Weisheit. Beste Beispiele dafür sind Königheim sowie Scheifling/St. Lorenzen in Österreich. Diesmal feiert auch die Gemeinde Königheim mit.

Königheim. „Die Anker dieser Partnerschaft sind die Musikvereine in den beiden Ortschaften“, betont Bürgermeister Ludger Krug anerkennend. Schon jetzt freut er sich auf das Treffen vom 10. bis 13. Mai in Königheim, zumal er zu seinem Bedauern bislang erst einmal mit Vertretern der österreichischen Gemeinden offiziell zusammengetroffen ist. So waren zu seiner Amtseinführung als Bürgermeister am 18. November 2016 sein Amtskollege Gottfried Reif und dessen Amtsvorgänger Karl-Franz Eberdorfer nach Königheim gekommen.

Urkunden unterzeichnet

Zu Pfingsten 1971 in der Brehmbachtalgemeinde und ein Jahr später in Österreich haben die damaligen Bürgermeister von Königheim, Scheifling und St. Lorenzen durch ihre Unterschriften die Partnerschaftsurkunden besiegelt. Der Grundstein für diese länderübergreifende Freundschaft war jedoch schon während des Zweiten Weltkriegs durch den Königheimer Paul Gassenbauer und den Scheiflinger Karl Großauer gelegt worden.