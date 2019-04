Osterkonzert in der Brehmbachtalhalle

Königheim.Das traditionelle Osterkonzert der Musik- und Feuerwehrkapelle Königheim findet am Ostersonntag, 21. April, um 20 Uhr in der Brehmbachtalhalle statt. Die Jugendband unter der Leitung von Armin Fischer wird den Konzertabend eröffnen. Die Gesamtkapelle unter der Leitung von Klaus Zimmermann wird anschließend in die Welt der konzertanten Blasmusik entführen. Zu hören sind Klänge aus „And The Waltz Goes On“ von Anthony Hopkins und dem Konzertmarsch „Alliance Of The Free“. Die „80er Kult(tour)“ entführt in diese verrückte Zeit mit Hits der Neuen Deutschen Welle. Bild: Musikkapelle

