Peter Spanberger mit Soloprogramm

Pülringen.Blues- und Folk-Rock bietet der Gitarrist und Sänger Peter Spanberger in Raldys Wirtshaus am Samstag, 1. September, in Pülfringen. Ausgestattet „nur“ mit Akustikgitarre, wird Spanberger, sonst Lead Gitarrist von Blues-Rock-Bands wie „Free Spirit“ oder „Mammut Bones“, an diesem Abend sein Soloprogramm bieten. Im Repertoire finden sich musikalische Perlen von den Rolling Stones, Rory Gallagher, Neil Young, Cat Stevens und vielen anderen, so dass das Publikum indie Epoche der 1960er und 1970er Jahre eintauchen darf. Beginn ist um 20.30 Uhr bei freiem Eintritt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.08.2018