Pionier der Partnerschaft mit Boissy

Im Alter von 70 Jahren starb Wolfgang Goericke, langjähriger Direktor des Martin-Schleyer-Gymnasiums und Vorsitzender des Städtepartnerschaftskomitees.

Lauda-Königshofen. Er wurde nur 70 Jahre alt. Am vergangenen Freitag ist Wolfgang Goericke, langjähriger Direktor des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) in Lauda-Königshofen, im Alter von 70 Jahren gestorben. Er war zudem unter anderem Mitinitiator und Mitgründer der Städtepartnerschaft mit Boissy-Saint-Léger und des Partnerschaftskomitees sowie dessen erster und langjähriger Vorsitzender.

Nach dem Abitur 1967 studierte Goericke in seiner Heimatstadt Stuttgart bis 1972 an der Technischen Universität in Stuttgart Mathematik und Erdkunde. 1981/82 wurde er zum Studiendirektor und Fachabteilungsleiter am Gymnasium in Remseck bei Ludwigsburg befördert.