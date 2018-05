Popsongs unter freiem Himmel

Anzeige

Gissigheim.Popsongs, Welthits und unvergessliche Evergreens aus den vergangenen Jahrzehnten bis hin zu aktuellen Songs – das alles umfasst das Repertoire von „June und Leo“. June Weber aus Oberlauda (Gesang) und Leo Guggenmos aus Deubach (Gitarre und Gesang) singen und spielen aus dem Herzen heraus und schaffen damit unvergessliche Momente. Davon konnten sich die Zuhörer schon bei einigen Konzerten in der Region überzeugen. Der FC Gissigheim (Abteilung Tischtennis) veranstaltet am Mittwoch, 30. Mai, einen weiteren Hörgenuss mit dem musikalischen Duo unter freiem Himmel, im schönen Ambiente des Schlosshofs. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bernhard Achstetter Telefon 0 93 40 / 12 21, oder an der Abendkasse. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.