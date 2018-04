Probleme bei der Suche nach Nachwuchs

Anzeige

Rege Gemeinschaft

Wie er mit Blick auf diverse Auftritte, Ständchen und gesellige Veranstaltungen unterstrich, sei der Liederkranz trotz des weiter gestiegenen Altersdurchschnitts und der Schwierigkeiten, jüngere Sänger zu gewinnen, eine noch immer rege und aktive Gemeinschaft. Die Freude an der Pflege des Chorgesangs und ein gutes Miteinander präge das Geschehen im Verein, der, gegründet im Juni 1863, in diesem Jahr seinen 165. Geburtstag feiern kann.

„Unser Bestreben ist es, den Fortbestand unseres traditionsreichen Vereins zu sichern“, betonte der Vorsitzende. Er kündigte für die nächste Zeit Änderungen der Satzung an, wobei es einerseits um Anpassungen an Neuerungen des Vereins- und des Steuerrecht gehen werden, aber andererseits vor dem Hintergrund der Fragestellung „Wo steht der MGV und wie sind seine Perspektiven?“ auch um eine Öffnung des Vereins, der bereits einige weibliche Mitglieder in seinen Reihen hat.

Stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer Walter Götzinger listete in seinem Bericht die internen Termine und öffentlichen Veranstaltungen 2017 auf. Der Reigen der Auftritte begann demnach im Februar im Altenheim St. Josef, wo man die Bewohner mit Liedvorträgen erfreut habe. Passend zur „fünften Jahreszeit“ habe Manfred Grüner als Moderator das Programm mitgestaltet. Ebenso gelungen sei der gesellige Fastnachtsabend des MGV am Rosenmontag im DLRG-Heim. Im März habe man vor der Jahreshauptversammlung den Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder mit Liedern umrahmt, und beim Weinblütenfest Anfang Juli habe der „Liederkranz“ das Programm auf der Aktionsbühne mit Liedern zum Thema Wein bereichert.

Als Höhepunkte des Vereinsjahres nannte der Schriftführer die Teilnahme am kirchenmusikalischen Konzert im November in der St.-Martin-Kirche sowie die Mitgestaltung des Gottesdienstes am zweiten Weihnachtsfeiertag und das Singen von Weihnachtsliedern im Anschluss an den Gottesdienst.

Auch traurige Anlässe

Weiter erinnerte Götzinger unter anderem an das Singen von Ständchen bei Geburtstagen und Jubiläen von Mitgliedern, an einen im Vereinsheim durchgeführten Werbeabend und an den geselligen Grillnachmittag zu Beginn der Sommerpause. Neben diesen unterhaltsamen und fröhlichen Veranstaltungen habe man im Vereinsjahr aber auch einige traurige Anlässe verzeichnet und die Trauerfeiern für verstorbene Mitglieder umrahmt.

Wie Götzinger mitteilte, hatte der Liederkranz 2017 zwölf Auftritte und 26 Proben. Zum Jahresende zählte der Verein 35 aktive und 44 passive Mitglieder. 34 der insgesamt 79 Mitglieder sind Ehrenmitglieder (23 in den Reihen der aktiven und elf von den passiven Mitgliedern).

Erfreulicher Bericht

Einen erfreulichen Kassenbericht legte Reinhold Schneider vor. Hildegard Kappler, die mit Erwin Kraft die Bücher geprüft hatte, bescheinigte ihm eine vorbildliche Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Bernhard Heß, der auf sein drittes Jahr als Chorleiter des Liederkranzes zurückblickte, zeigte sich zufrieden mit dem Jahresverlauf und dem Engagement der Aktiven bei den Proben und den Auftritten, die durchweg qualitativ gut gewesen seien. Überall bei den Männerchören fehle es an Nachwuchs. Da mache der Königheimer Liederkranz keine Ausnahme. Dennoch verzeichne der MGV ein nach wie vor lebendiges Vereinsleben. Auch ohne eigenen Konzertabend und Auftritte bei anderen Vereinen habe man im vergangenen Vereinsjahr ein umfangreiches Programm gut bewältigt. Die Freude am Chorgesang präge die Vereinsarbeit, stellte Heß fest und dankte den Aktiven und dem Vorstand für das gute Miteinander. Der Dirigent rief abschließend auch die passiven Mitglieder und alle sonstigen Sangesfreunde dazu auf, „doch einfach mal zu den Proben zu kommen.“

Nach einem Grußwort des Ehrenvorsitzenden Albert Faulhaber, der allen dankte, die sich um den Fortbestand des 165 Jahre alten Vereins bemühen, nahm Vorsitzender Steinam Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor.

Seit 15 Jahren als Sänger aktiv sind im MGV Alfred Geier, der auch als „Mundschenk“ und Organisator bei Veranstaltungen eine wichtige Stütze ist, sowie Nobert Schüssler, der dem Vorstand als Beisitzer angehört. Sie erhielten die Ehrennadel des Vereins in Bronze.

Lange Zeit dabei

Mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde Hans Glock, der seit 40 Jahren als Sänger aktiv und bereits seit 50 Jahren Mitglied ist. Mit der Ehrennadel in Gold mit der Zahl „50“ wurden Paul Achstetter sowie Walter Götzinger bedacht.

Die Ehrung von Friedbert Thoma für 50 Jahre passive Mitgliedschaft wird nachgeholt. Ein kleines Geschenk gab es für Alois Eisenhauer, Norbert Schüssler und Gerhard Zimmermann, die 2017 teilgenommen haben, für die von auswärts kommenden Aktiven Bernhard Heß, Alois Eisenhauer und Walter Götzinger sowie für Vize-Dirigenten Josef Uihlein und für Otto Uihlein, der bei Veranstaltungen für Blumenschmuck sorgt.

Wieder ein Liederabend

Nachdem man im vergangenen Vereinsjahr auf die Durchführung einer eigenen Konzertveranstaltung verzichtet hat, steht in diesem Jahr wieder ein Liederabend auf dem Programm: Am Samstag, 28. April, wollen der Liederkranz und seine Gastvereine ab 20 Uhr in der Brehmbachtalhalle mit einen abwechslungsreichen Liederreigen unter dem Motto „Frühling“ aufwarten.

Mit von der Partei sind der Königheimer „Chor ohne Worte“, die Singgemeinschaft Gissigheim, der Männergesangverein Pülfringen und der Offene Singkreis Tauberbischofsheim.

Dem offiziellen Teil der vom Chor durch mehrere Liedvorträge aufgelockerten Versammlung schloss sich noch ein gemütliches Beisammensein an. -g-

