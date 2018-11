Projekt geht in eine wichtige Phase

Nach der langen Trockenheit droht den Königheimern momentan keine Gefahr durch Hochwasser. Genau die richtige Zeit, um alles für die geplanten Schutzmaßnahmen vorzubereiten.

Königheim. Die Arbeiten für das vom Gemeinderat beschlossene Hochwasserschutzprogramm für den Ortsteil Königheim sollen schnellstmöglich in Angriff genommen werden. Sichtbares Zeichen dafür ist die Rodung des Hangs entlang der Kreisstraße 2893 nach dem Ortsausgang in Richtung Gissigheim sowie an der Bundesstraße 27. Die abgeholzten Bäume, Büsche und Sträucher werden momentan vor Ort gehäckselt.

Für die Gemeinde entstehen dadurch keine Kosten, erklärt Bürgermeister Ludger Krug im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Das Unternehmen erhält für seine Arbeit das anfallende Material als „Lohn“.

Ausschreibung

Auf solch einen „Tauschhandel“ sicherlich nicht einlassen werden sich die Firmen, die den knapp sieben Meter hohen Rückhaltedamm samt rund 110 000 Kubikmeter Wasser fassendem Rückhaltebecken bauen sowie die Mauer entlang des Brehmbachufers und die Brückenkappen erhöhen sollen (wir berichteten bereits). Die am 12. Oktober im Staatsanzeiger erfolgte Ausschreibung läuft noch, so Krug.

Froh ist der Rathaus-Chef über die Anforderung der Leistungsverzeichnisse durch mehrere Firmen. Mit Blick auf die bei vielen Unternehmen aktuell vollen Auftragsbücher hofft er nun, dass dennoch viele Angebote eingereicht werden.

Wenn alles weiter nach Plan läuft, soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 17. Dezember, die Arbeiten vergeben. „Das wäre förderrechtlich gesehen der Baubeginn“, erklärt der Bürgermeister.

In dieser Gemeinderatssitzung wollen die Verantwortlichen auch über das mit dem Projekt verbundene Flurbereinigungsverfahren informieren. Das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises habe als neutraler Partner für die Kommune die Grunderwerbsverhandlungen übernommen. „Denn schließlich ist die Gemeinde der Vorhabenträger“, begründet der Bürgermeister das Vorgehen. Bisher habe es schon viele Gespräche im Rathaus gegeben, „aber wir saßen nicht mit am Tisch“.

Wie ein Vertreter des Flurneuordnungsamts auf FN-Nachfrage mitteilte, sei das Verfahren noch lange nicht abgeschlossen. Prinzipiell sehe eine Flurbereinigung einen Flächentausch vor. Aber auch ein Grundstückskauf durch die Gemeinde sei möglich. Bei den bislang in Königheim erfolgten Gesprächen habe man vor allem geklärt, wer tauschen beziehungsweise verkaufen möchte. Von einigen Betroffenen sei bereits die Bereitschaft zur Veräußerung ihrer Flächen erklärt worden. Dabei gelte für alle der vom Gemeinderat der Kommune festgelegte Quadratmeterpreis, da es sich ausschließlich um Grünland handele.

Die Planer haben die Kosten für die Hochwasserschutzmaßnahme im Ortsteil Königheim auf über fünf Millionen Euro brutto veranschlagt. Das Land zahlt einen Zuschuss von knapp 3,2 Millionen Euro. Aus dem Ausgleichsstock kommen 715.000 Euro dazu. Welche Summe die Gemeinde am Ende zu finanzieren hat, steht momentan noch nicht genau fest. „Das sehen wir nach der Ausschreibung“, betont Krug. Eines ist für den Bürgermeister aber jetzt schon klar: „Die Gemeinderatssitzung am 17. Dezember ist entscheidend für den Hochwasserschutz.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018