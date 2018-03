Reuige Täter

Anzeige

Pülfringen.In Pülfringen wurden in den frühen Morgenstunden des Sonntags von zunächst unbekannten Tätern mehrere Verkehrszeichen umgeknickt bzw. herausgerissen. Bei der ersten Sachverhaltsaufnahme durch eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim lagen noch keine Täterhinweise vor. Am gleichen Tag gegen 21 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen in Pülfringen in der Blumenstraße und der Straße Am Spielplatz unterwegs seien und herausgerissene Verkehrszeichen wieder einsetzen würden.

Von der eintreffenden Streifenwagenbesatzung wurde festgestellt, dass drei Verkehrszeichen wieder an ihrem ursprünglichen Ort standen und die Personen, die diese aufrichteten, verschmutzte Schuhe haben müssten.

Bei der Überprüfung in einer Gaststätte wurden zwei junge Männer mit verschmutzten Schuhen bemerkt. Bei einem handelte es sich um einen der beiden Täter, die nun mit insgesamt zehn Personen die Schilder wieder einsetzten. Als so genanntes „Helferessen“ hatten die Täter zwei Familienpizzen bestellt.