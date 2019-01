Roots-Rock mit Bernd Rinser

Pülfringen.Der Blues- und Folkmusiker Bernd Rinser gastiert am Samstag, 12. Januar, um 20.30 Uhr in Raldys Wirtshaus. Mit mehreren alten Gitarren, seiner Stimme, seinen Songs, Mundharmonika und Fußpercussion nimmt Rinser seine Gäste mit auf eine musikalische Reise zwischen Folk und Blues in den Süden der USA. Er interpretiere Blues, Rock, American Soul in einer „kompromisslosen Geradlinigkeit“, beschreibt Kasten Rube von „Folk World“ die Musik des Sängers. BILD: Heike Trautmann

