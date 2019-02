„Rough Silk“ heute in Pülfringen

Pülfringen.Die Band „Rough Silk“ spielte und tourte bereits mit Rockgrößen wie Savatage, Deep Purple, Dio, Whitesnake, Fates Warning oder Bob Geldof und Roger Chapman. Am heutigen Samstag ist sie in Pülfringen zu erleben. Mit Ferdy Doernberg steht hier einer der meistgebuchten Studio- und Tour-Keyboarder und Slidegitarristen Deutschlands auf der Bühne. Um dem eingeschränkten Horizont eingefahrener Schubladen zu entkommen, erfand die Band mit dem neuen Albumtitel ein neues Musikgenre: „Progressive Oi!-Pop“. „Progressiv“, für die abgefahrenen Ideen, „Oi!“ für die Einflüsse der „Urpunk“ und frühen „Hardrock-Bewegung“, und „Pop“ für die immer wiederkehrenden, eingängigen Melodielinien mit Singer-Song-Qualitäten und Ohrwurmgarantie, die auch live immer wieder zum Mitsingen animieren. Beginn des Konzerts in Pülfringen ist um 20.30 Uhr, der Eintritt frei. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019