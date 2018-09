Schätzung und Angebot unterscheiden sich enorm

Königheim.Weit auseinander klafft die Schere zwischen Kostenschätzung und Angeboten bei den Ausschreibungen zum Neubau einer Phosphatfällung auf der Kläranlage Königheim.

Wie Bürgermeister Ludger Krug in der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Rathaus sagte, lag das günstigste Gebot der Firma Brandel-Bau (Tauberbischofsheim) für die Roh- und Tiefbauarbeiten mit rund 181 500 Euro um zirka 65 000 Euro und somit 56 Prozent über dem Voranschlag der Kommune. Das zweite eingereichte Angebot sei mit knapp 319 000 Euro sogar fast doppelt so hoch gewesen.

Angesichts der Kostensteigerung sei bereits ein Antrag zur Nachförderung dieser Summe beim Regierungspräsidium gestellt worden, erklärte Krug. Mit Blick auf die momentan hohe Auslastung der Bauunternehmen in diesem Sektor ging der Bürgermeister nicht davon aus, dass eine erneute Ausschreibung der Arbeiten ein für die Gemeinde vorteilhafteres Angebot bringen würde.

Besser sieht es beim Gewerk Anlagenbau (Technische Ausrüstung) aus. Hier liegt das Angebot der Quandos GmbH (Moosburg) in Höhe von rund 85 000 Euro um etwa 3000 Euro unter der Kostenschätzung.

Mit beiden Firmen wurde eine Verlängerung der Bindefristen bis Ende Oktober vereinbart.

Unter der Vorgabe, dass das Regierungspräsidium die Fördersumme entsprechend erhöht, vergab der Gemeinderat die Aufträge an die beiden Unternehmen. su

