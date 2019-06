Schaffung von klimastabilen Wäldern ist Ziel

Was wächst im Königheimer Forst und wie wird dort gearbeitet? Das erfuhren die Gemeinderäte am Montagabend bei einer Waldbegehung in den Distrikten „Roschig“ und „Birkig“.

Königheim. Der Forst-Rundgang findet in Königheim nicht jährlich statt, erklärte Bürgermeister Ludger Krug zu Beginn. Deshalb habe er die im künftigen Gemeinderat neu vertretenen Mandatsträger „außer Protokoll“ zur Teilnahme eingeladen.

„Wir konzentrieren uns auf die Eiche“, betonte die Forstamtsleiterin des Main-Tauber-Kreises, Dagmar Wulfes. Denn: „Es ist die Eiche, mit der wir bei Ihnen Geld verdienen.“ Aber: „Die Eiche ist kein Selbstläufer.“ Deshalb sei es notwendig, in den Wald zu investieren.

Revierförster Frank Löffler freute sich, den Räten die Arbeit im Forst vorstellen zu können. Später verdeutlichten die Forstwirte Thorsten Hammrich und Stefan Hippler, wie anstrengend das Freischneiden von jungen Eichen ist. Denn dabei brauchen sie nicht nur Kraft, sondern auch volle Konzentration.

Doch zunächst ging Löffler auf den Zustand des Waldes ein. So habe 2018 die Trockenheit die Bäume gestresst. Sogar ein Alt-Tannenbestand in Pülfringen, der bislang alle Trockenperioden überstanden hatte, sei in die Knie gegangen. Darauf habe man schnell reagiert und die Bäume eingeschlagen, um das Holz noch gewinnbringend verkaufen zu können. Im Hitzesommer 2018 sei klar geworden, dass Bäume auf schlechten Böden widerstandsfähiger sind als solche auf guten Böden.

Erfolge

Als einen Erfolg bezeichnete Löffler die 2018 erfolgten Neupflanzungen. Zu dem „90-prozentigen Kulturerfolg“ habe beigetragen, dass man bereits im Februar mit dem Setzen der 10 000 Bäumchen begonnen habe. Ihnen half der Regen im März und Mai beim Anwachsen. Außerdem gab es 2018 nach 1982 und 1999 wieder eine Buchecker- und eine Eichelvollmast.

Wie der Revierförster weiter erklärte, wachsen im Forst der Gesamtgemeinde auf 250 Hektar Eichen. Auf 150 Hektar davon gibt es ältere Bestände. Nachdem der Eichen-Anteil 1970 noch 34 Prozent betragen habe, wolle man diesen bei rund 25 Prozent halten beziehungsweise auf 27 bis 28 Prozent ausbauen. Erreichen wolle man das durch Naturverjüngung oder Pflanzungen. Auch sollen Nadelholz- oder Esche-Standorte in Eichen-Flächen umgewandelt werden.

Löffler und Wulfes betonten unisono, dass der Königheimer Forst künftig keineswegs zu hundert Prozent aus Eichen bestehen solle. Wert lege man auch auf gegen Trockenheit resistente Arten wie etwa den Speierling. Denn Ziel sei es, klimastabile Wälder zu schaffen.

„Die Eiche wächst sehr, sehr langsam“, betonte die Forstamtsleiterin. Entsprechend freute sie sich, dass die tausende durch die Vollmast in 2018 gewonnenen Mini-Eichen gut gedeihen. Seit der Eichelmast 1999 wisse man, so Löffler, dass die Laubbäume mehr Schatten als früher angenommen vertragen. Wichtig sei, neue Eichenflächen zu schützen: „Ohne Zaun würde das Wild die Millionen Pflanzen verspeisen.“ Entsprechend setzt der Förster auf die Zusammenarbeit mit den Jagdrevierpächtern, deren Kooperationsbereitschaft er hervorhob.

Außer Frage steht für die Forst-Experten, dass die Gemeinde Königheim mit ihrem Wald auch Geld verdienen möchte. Zwar könne man in guten Jahren mit Fichte und Douglasie einen besseren Ertrag als mit Eiche erzielen, bekannte die Fachfrau. Doch warnte sie: „Es gibt viele schlechte Fichte-Jahre.“ Bei der Eiche sei das Risiko geringer als bei Nadelholz. Trotz des bisher in diesem Jahr gefallenen Regens, bekannte Wulfes: „Wir machen uns große Sorgen um die Bestände.“

Mit Blick auf die Königheimer Alt-Eichen rechnete sie vor, dass bei einer Nutzung von fünf Hektar pro Jahr und gleichzeitiger Wiederaufforstung noch lange geerntet werden könne. „Das bringt Geld in die Gemeindekasse.“ Momentan sei der Markt für Eiche sehr gut. Bei der Ernte müsse man allerdings die nächsten Jahrzehnte im Blick haben. Deshalb setze man auf eine Mischung aus Eiche und Douglasie. Letztere halte sich gut auf trockeneren Standorten. „In Königheim wird die Douglasie die Fichte ersetzen. Wenn wir zwei Grad mehr haben, ist das kein Fichten-Land mehr“, blickte die Amtsleiterin in die Zukunft.

Damit die Eichen weiterhin gedeihen und nicht von Beiholz überwuchert werden, ist die fachmännische Pflege der Bestände erforderlich. Und das kostet Geld. Um die Ausgaben der Gemeinde zur reduzieren, setzen die Forst-Experten auf verschiedene Förderprogramme. So erhielt man etwa für Anpflanzungen von Eichen und Buchen-Wildlingen, für zertifizierte Pflanzen, Naturhabitate und Pflegemaßnahmen insgesamt 7500 Euro. Bei Kosten von rund 15 000 Euro pro gesicherter Eichen-Kultur entspreche das einem Zuschuss von 50 Prozent, so Löffler.

Nachhaltigkeit

Zum Ausklang der Waldbegehung an der vom Karneval Klub Königheim betreuten Birkig-Hütte stellte Bürgermeister Krug fest, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Thema beim Blick auf den Wald sei. Auch die Gemeinde müsse sich damit befassen. So könne man sich ein Beispiel an den Förstern nehmen, wenn man „Entscheidungen für die nächsten Generationen“ treffe.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.06.2019