Schulbeginn nach den Ferien

Königheim.Der erste Schultag an der Kirchbergschule beginnt für die Schüler der Klassen zwei bis vier am Montag, 10. September, um 8.40 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst in der Pfarrkirche. Allgemeiner Unterrichtsschluss ist nach der fünften Stunde um 12 Uhr, für die Klasse drei entfällt der Nachmittagsunterricht. Die neuen Erstklässler werden am Mittwoch, 12. September, eingeschult. Ein Gottesdienst findet um 13.30 Uhr in der Kirche statt, die Einschulungsfeier beginnt dann um 14.15 Uhr in der Aula der Kirchbergschule. Hierzu sind die Erstklässler mit Familien willkommen. Die Betreuung im Rahmen der Ganztagsschule beginnt für die angemeldeten Zweit-, Dritt- und Viertklässler ab Montag, 10. September, und für die Erstklässler ab Donnerstag, 13. September. Die Frühbetreuung kann ab 7.30 Uhr besucht werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.09.2018