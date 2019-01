Schulungen geplant

Brehmen.Der Erlös des Brehmer Adventszaubers kommt der Öffentlichkeit zugute. Es wird ein Defibrillator angeschafft.

Im Advent feierte der DRK Ortsverein am Rathaus den Adventszauber. Der Erlös dieser Veranstaltung fließt in den Defibrillator, der vom DRK Ortsverein sowie den Vereinen finanziert wurde.

In Gissigheim bei der Bäckerei Berberich und in Pülfringen am Feuerwehrgerätehaus wurden ebenfalls öffentliche Defibrillatoren installiert, in Königheim an der Sparkassen-Filiale erfolgt die Installation im Januar.

Bürgermeister Ludger Krug, Schirmherr der Defibrillatoren, bedankte sich für das soziale Engagement des DRK Ortsvereins und der Spendenbereitschaft für das Projekt öffentliche Defibrillatoren in allen vier Ortsteilen der Gemeinde. Die Schulungen für die Bevölkerung in den Ortsteilen erfolgen in Gissigheim (Dorfgemeinschaftshaus) am Dienstag, 15. Januar, in Brehmen (Bürgerhaus) am Mittwoch, 16. Januar, in Pülfringen (Dorfgemeinschaftshaus) am Dienstag, 29. Januar sowie in Königheim (Altenheim Cafeteria ) am Mittwoch, 30. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. drk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019