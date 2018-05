Seniorentreffen der „blechernen Art“

Anzeige

Das dritte Oldtimertreffen für „Food-Drinks-Fun to Toga fand am Sonntag auf dem Parkplatz an der Brehmbachtalhalle statt.

Königheim. Dank des zu Beginn der Veranstaltung guten Wetters waren rund 70 historische Fahrzeuge zum diesjährigen Treffen nach Königheim gekommen. Rund 70 Fahrzeuge darunter einige rare Modelle wurden von den zahlreichen Besuchern bestaunt.

Besonderes Fahrzeug

Ein besonders seltenes Fahrzeug war in diesem Jahr das Miele Motorfahrrad Klasse 20 in Ausführung Damenmodell rotbraun von Daniel Berger aus Königheim. Der 38-jährige erhielt die Maschine schon im Alter von 16 Jahren von seinem Vater und restaurierte die Maschine selbst. Er versetzte das Fahrzeug wieder in den Originalzustand. Seine Miele ist Baujahr 1949 aber noch in der Ausführung der Vorkriegsmodelle.