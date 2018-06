Sieg und Niederlage für Spielgemeinschaft

Anzeige

Mit einem 3:3-Zwischenstand ging es in die Doppelrunde. Mit der altbewährten Aufstellung wurde das 1er-Doppel mit Zimmermann und Link „geopfert“. Das Spiel ging glatt verloren. Nachdem Stahl/Lippert ihr Spiel gewannen, lag es nun an der Begegnung Döring/Geiger, für die Entscheidung zu sorgen. Nach gewonnenem ersten Satz zog sich Geiger eine Muskelverletzung im Oberschenkel im zweiten Satz zu und war kurz vor der Aufgabe. Mit einer Energieleistung spielte er das Doppel nach medizinischer Behandlung jedoch siegreich zu Ende, was letztendlich den 5:4-Sieg brachte.

Zum Auftakt der Medenrunde 2018 verlor die Mannschaft jeweils unglücklich gegen Mannheim-Lindenhof ihr Heimspiel mit 3:6. Im zweiten Heimspiel gegen Friedrichfeld schaffe es die Mannschaft nach einer 4:2-Führung nicht, den Mannschaftssieg nach Hause zu bringen, da zu aller Überraschung sämtliche drei Doppelspiele verloren wurden. Mit einer nicht einkalkulierten Niederlage mit 4:5 war natürlich die Enttäuschung in der Mannschaft groß.

Für die Damen der Spielgemeinschaft aus Königheim und Dittwar lief es bisher in der Medenrunde nicht berauschend. Nach der Auftaktniederlage in Malsch mit 1:8 gab es im zweiten Spiel gegen Flinsbach einen hohen Sieg mit 8:1. Die beiden weiteren spiele wurden jeweils mit 0:9 verloren, wobei zu vermerken ist, dass die Mannschaft in beiden Spielen nicht im Bestbesetzung antrat.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018