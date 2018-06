So mancher knackte seine eigene Bestleistung

Anzeige

Königheim.Bei besten äußeren Bedingungen konnte die Kirchbergschule Königheim ihre Bundesjugendspiele auf dem gepflegten Gissigheimer Sportgelände durchführen. Bereits seit einigen Jahren erlaubt der FC Gissigheim die Nutzung seines Sportgeländes, da es der Schule nicht möglich ist, diese Leichtathletikveranstaltung in Königheim durchzuführen.

So kamen in Gissigheim, nach dem gemeinsamen Aufwärmen durch die Sportlehrerin Martina Heusler, die klassischen Disziplinen Lauf, Sprung und Wurf zum Zuge. Mit viel Ehrgeiz gingen die Grundschulkinder die Sache an und es wurden einige persönlichen Rekorde geknackt, aber auch manche Enttäuschung galt es wegzustecken, wenn das selbst gesteckte Ziel nicht erreicht werden konnte.

Jedoch überwog eindeutig der sportliche Gedanke: Dabeisein ist alles. Bereits seit 2014 werden die Erst- und Zweitklässler – ohne Wertung – an den Spielen beteiligt. Sportbedingte Verletzungen gab es glücklicherweise keine, und man beendete den Bundesjugendspieletag mit dem Üben des Auftritts am Weinblütenfest in Königheim.