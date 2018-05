Soldaten suchten vergeblich telefonische Orientierung

Schon lange „tot“ ist die Leitung dieser Telefonzelle, die in der Hainsiedlung in Pülfringen auf dem Hof von Alois Fahrmeier steht. Sie ist in der Landwirtschaft im Einsatz und dient inzwischen als Wiegehäuschen für eine 60-Tonnen-Brückenwaage der dortigen Aussiedlerhöfe.

© Klaus T. Mende