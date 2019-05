Spatenstich für zwei neue Baugebiete

Die Gemeinde Königheim investiert in neue Bauflächen. Nun fand der Spatenstich für die Baugebiete „Im unteren Grün III“ in Brehmen und „Ritterberg II, dritter Bauabschnitt“ in Königheim statt.

Königheim/Brehmen. Während in Brehmen aktuell neun Bauplätze in sonniger Wohnlage erschlossen werden, soll anschließend auch in Königheim der dritte Bauabschnitt in der Weinblütenstraße mit weiteren vier Bauplätzen umgesetzt werden.

Zum Spatenstich fanden sich Bürgermeister Ludger Krug, Planer Edgar Kraft vom Ingenieurbüro Walter und Partner sowie die Vertreter des ausführenden Tiefbauunternehmens Bokmeier aus Markelsheim, der Telekom und der Netze BW in Brehmen ein. „Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung verfolgen gemeinsam das Ziel, in allen Ortsteilen der Gemeinde freie Bauflächen für Bauwillige bereitzustellen“, so Bürgermeister Ludger Krug in seiner kurzen Ansprache.

Nachdem die Brehmbachtalkommune schon seit einigen Jahren in Brehmen keine Bauflächen mehr anbieten konnte und in Königheim nur noch wenige Plätze frei sind, entschied sich die Verantwortlichen dazu, die beiden Erschließungsmaßnahmen gemeinsam auszuschreiben. Im Februar erteilte der Gemeinderat der Firma Bokmeier aus Markelsheim den Zuschlag für die Bauarbeiten in Höhe von rund 775 000 Euro.

„Auch wenn die Kommunen vorrangig das Ziel der Innenentwicklung verfolgen, gibt es heute nach wie vor großes Interesse junger Familien, ein Einfamilienhaus in neuen Wohngebieten zu bauen. Wir gehen mit der Erschließung der beiden Baugebiete in Brehmen und Königheim deshalb bewusst in Vorleistung, da die Bauwilligen nicht erst zwei oder drei Jahre warten wollen, bis die Kommune den notwendigen Bebauungsplan beschlossen hat und die Infrastruktur wie Wasserleitungen, Kanäle und Straßen gebaut sind“, so der Bürgermeister weiter.

Gerade junge Familien fänden in Brehmen und Königheim optimale Voraussetzungen, um sich dort anzusiedeln. Schon der Name des Baugebiets „Im unteren Grün III“ in Brehmen verrate, dass die Bauplätze einen direkten Zugang zur Natur und eine schöne Aussicht in das Brehmbachtal bieten. Gleiches gelte für die neuen Plätze in Königheim, die zudem direkt an einen Kinderspielplatz angrenzen und mit einer guten, örtlichen Nahversorgung locken.

Während die Bauarbeiten in Brehmen bereits begonnen haben, sollen in Königheim noch vor den Sommerferien die Baumaschinen für den Bau der Stichstraße anrücken. Nach derzeitiger Planung ist im November mit der Fertigstellung beider Baugebiete zu rechnen. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019