Spendenaktion für Außenbereich

Anzeige

Um das Projekt zu verwirklichen, ist der Kindergarten auch auf Spenden angewiesen. Die Vorstandschaftsmitglieder des Kindergartenfördervereins konnten Monika Berberich, Inhaberin der Bäckerei Berberich, für eine besondere Aktion gewinnen. Passend zur Jahreszeit gibt es in der Bäckerei Berberich in Gissigheim „Schnittlauchbrot“. Von jedem verkauften Schnittlauchbrot wird ein Teil der Einnahmen an den Kindergarten gespendet.

Außerdem stehen im Verkaufsraum eine Spendenkasse sowie ein Plakat, auf dem alle Informationen zu dem Projekt ersichtlich sind.

Ganz einfach kann das Vorhaben auch über das „Wir-für-hier“ Projekt der Volksbank Main -Tauber durch das Einlösen möglichst vieler Gutscheine fürdie Nestschaukel unterstützt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.05.2018