Stadtwerke Buchen weiter zuständig

Der Gemeinderat vergab die Betriebsführung Wasserversorgung neu. Während das Votum für die Bodensee-Wasserversorgung einstimmig ausfiel, war es für die Stadtwerke Buchen mit 9:8 knapp.

Königheim. „Egal, wie wir uns entscheiden, wir werden dafür Prügel bekommen“, brachte es Gemeinderat Udo Müller am Montag in der Sitzung im Feuerwehrgerätehaus in Gissigheim auf den Punkt. Zur Entscheidung stand die Vergabe der Dienstleistungsvertrag für technische Betriebsführung der Wasserversorgung. Diese umfasst die Betreuung der Wasserversorgungs-Ortsnetze in allen Ortsteilen Königheims. Darin enthalten ist auch die Behebung von Rohrbrüchen.

„Nach dem Ausscheiden des damaligen Wassermeisters im Jahr 2013 hatte der Zweckverband Bodenseewasser-Wasserversorgung (BWV) die gesamte Betriebsführung der gemeindeeigenen Wasserversorgung inklusive Betreuung der Ortsnetze übernommen“, erläuterte Bürgermeister Ludger Krug den Sachstand. Für die Betreuung der Ortsnetze habe sich die BWV der Stadtwerke Buchen (SWB) bedient. Die SWB sei im wesentlichen für die Behebung von Rohrbrüchen, die Inbetriebnahme von Hausanschlüssen sowie für die turnusmäßigen Wechsel der Wasserzähler. Für die Tiefbauarbeiten, speziell Rohrbrüche, habe die SWB die Firma Tomac beauftragt. Das lief allerdings nicht zur 100-prozentigen Zufriedenheit von Gemeinde und Bürgern.