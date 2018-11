Start in die fünfte Jahreszeit

Königheim.Der Königheimer Karneval Klub startete am gestrigen Sonntag, am 11.11. um 11.11 Uhr mit einem lauten „Bettflasche Ahoi“ am Rathaus in die neue Kampagne.

Bei strahlendem Sonnenschein folgten zahlreiche Bettflaschen, Landsknechte und Gardemädchen der Einladung und läuteten mit guter Stimmung gemeinsam mit dem Elferrat die geliebte fünfte Jahreszeit ein.

Wahlen

Der Elferrat wählte bereits beim gemeinsamen Frühstück seinen neuen Präsidenten: Dominik Greß wurde wie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten Thomas Wolz einstimmig wiedergewählt. Ehrenmitglied Helmut Greß leitete die Wahl und freute sich gemeinsam mit den beiden auf die neue Kampagne.

Präsident Greß freute sich bereits auf alle anstehenden Veranstaltungen, allen voran die Prunksitzung, die am 19. Januar um 19.31 Uhr in der Brehmbachtalhalle stattfinden wird. just

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018