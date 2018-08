Tollen Nachmittag verbracht

Brehmen.Der DRK-Ortsverein Brehmen veranstaltete anlässlich des Kinderferienprogrammes der Gemeinde Königheim einen Grillnachmittag. 15 Kinder trafen sich am Rathaus in Brehmen. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde begrüßten der DRK-Vorsitzende Bernd Frank die Kinder und sie marschierten an die neue Schutzhütte an der Keltenschanze.

Dort angekommen, erfrischten sich die Kinder bei den heißen Temperaturen gleich mit kühlen Getränken und Kuchen. Anschließend wurde ein umfangreiches Erste-Hilfe- Quiz durchgeführt und den Kindern die Erste Hilfe anhand von Fallbeispielen praktisch gezeigt. Danach wurden viele Spiele an der Schutzhütte durchgeführt. Danach fand noch mit DJ Robin eine Kinderdisco statt, dws bei den Kindern für volle Begeisterung sorgte. Am Abend wurden die Kinder mit dem DRK-Bus nach Hause gebracht. drk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018