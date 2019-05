Turnier bei den Hundefreunden

Pülfringen.Das zweite Rallye-Obedience Turnier findet am Samstag, 25. Mai, auf dem Platz der Hundefreunde Brehmbachtal statt. Es wird in fünf Leistungsklassen gestartet, angefangen mit der Seniorenklasse, danach die Klassen 3 bis Beginner. Das Turnier beginnt um 9 Uhr, für Verpflegung ist gesorgt. Wer mit einem Hund kommt, sollte dessen Impfpass bereithalten. Rallye-Obedience ist eine noch relativ junge Sportart aus den USA und hat auch in Deutschland schon viele Anhänger. Hier steht der Spaß für Mensch und Hund im Vordergrund. Anders als bei den meisten Hundesportarten darf während des Parcours die ganze Zeit mit dem Hund kommuniziert werden, dabei sind Hand- und Hörzeichen erlaubt. Infos unter www.hundefreunde-brehmbachtal.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019