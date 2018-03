Unbekannten großen Dienst erwiesen

Anzeige

„Nur ein kleiner Piks, und es kann wirksam geholfen werden.“ Das besondere ehrenamtliche Engagement von Blutspendern hob Königheims Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung hervor.

Gissigheim. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehe das Blutspenden, betonte Krug. Deshalb habe man die Blutspenderehrung auch als ersten Punkt auf die Tagesordnung gesetzt, erklärte Ludger Krug am Montagabend in der Gemeinderatssitzung im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus. Er sei froh, dass so viele Bürger bereit seien, Leuten, die sie nicht kennen, einen großen Dienst zu erweisen. „Blut ist unser wichtigstes Notfallmedikament“, betonte er. Und es sei nicht künstlich herzustellen. Gleichzeitig steige jedoch der Bedarf stetig an. Deshalb sei es wichtig, noch mehr Spender zu gewinnen, appellierte er an alle. Denn wenn Blut fehle, „können nur die Blutspender Leben retten“.

Auszeichnungen für ehrenamtliches Blutspenden In der öffentlichen Sitzung des Königheimer Gemeinderats am Montagabend im Gissigheimer Dorfgemeinschaftshaus wurden folgende Frauen und Männer für ihre Bereitschaft zum ehrenamtlichen Blutspenden mit Ehrennadeln gewürdigt. Blutspender-Ehrennadel in Gold (zehn Blutspenden): Daniela Almandinger, Michael Eckl, Axel Honikel (alle Königheim), Elena Fahrmeier, Maximilian Rapp (beide Gissigheim), Katharina Haberkorn (Pülfringen) und Philipp Herold (Brehmen). Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl 25 (25 Blutspenden): Johann Egles, Günter Erhardt, Heiko Schneider (alle Königheim), Karl Stang (Gissigheim) und Astrid Walzenbach (Brehmen). Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50 (50 Blutspenden): Brigitte Achstetter (Königheim), Bernhard Baumann (Pülfringen), Trudbert Ehrenfried, Anton Scherer (beide Gissigheim) und Bernd Frank (Brehmen). Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75 (75 Blutspenden): Thomas Wolz (Königheim).

Ein großes Dankeschön sprach der Bürgermeister den Frauen und Männern aus der Gesamtgemeinde (siehe Infobox) aus, die ihr Blut ohne Gegenleistung als Dienst am Nächsten zur Verfügung gestellt haben. Große Anerkennung zollte er zudem den Helfern, die bei den Blutspendeaktionen im Einsatz waren.